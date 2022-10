La Nazione: Che vergogna!

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, ecco il titolo sulla Fiorentina: “Disastro viola che vergogna!”.

A pagina 2, l’apertura è per: “Notte choc, schiaffi e fischi”. Sottotitolo: “Disfatta viola, uno-due biancoceleste in soli 13 minuti Cambi ininfluenti. E il ‘Franchi’ perde la pazienza. Black out senza scuse In campo solo la Lazio“.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Bonaventura è l’unico che ci prova Ikoné rimbalza, Jovic frastornato”. E ancora: “Viola travolti: si salvano in pochissimi. Male anche Igor e Quarta. Sbandate collettive e gol sprecati”.

A pagina 4 ci sono le dichiarazioni: “Amarezza Italiano: “Non facciamo gol Un grande problema”. E inoltre: “L’allenatore accetta e condivide i fischi dei tifosi a fine gara “Ho sempre cercato di evitarli. Dobbiamo tramutarli in applausi”. Infine le parole di Biraghi: “Ci assumiamo le responsabilità”.