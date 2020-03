In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il mercato si fa su Skype”. A pagina 5 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Ecco il mercato via Skype. Chiesa, rinnovo…virtuale”. In taglio basso: “Galli è sicuro: “La pausa alleata di Iachini”. A pagina 6 invece leggiamo: “Commisso messaggio ai viola: “Sono con voi”. In taglio basso infine: “E Ribery sfrutta lo stop per tornare”.