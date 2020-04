Nell’inserto sportivo de La Nazione l’apertura sulla Fiorentina stamani è per un’intervista al medico sociale viola: “Pengue: “Io, la squadra e la lotta al Covid 19”. In taglio basso troviamo: “Ribery oggi compie 37 anni, il ritorno in campo come regalo”. Di spalla invece leggiamo: “Commisso e i DV ricordano Rialti”. Infine troviamo: “Chiesa simbolo viola: “Chiedete a Rocco”. L’attaccante rimanda la palla del rinnovo nella metà campo del numero uno viola.