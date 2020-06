La Nazione: Chiesa-United, si può fare

Nella cronaca di Firenze de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo un articolo intitolato: “Non litighiamo su stadio e aeroporto“. In prima pagina dell’inserto sportivo invece c’è: “Chiesa-United si può fare”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Futuro di Chiesa: scatto del Manchester”. In taglio basso c’è Duncan: “Io vittima di razzismo. Odio malattia incurabile”. A pagina 5 troviamo le parole di Pradè: “Federico resta? Bisogna volerlo in due”. Infine presente: “Caceres si rimette in gioco”.

