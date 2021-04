La Nazione: Commissing

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Commissing: Caro Rocco, torna presto”. A pagina 4 si legge: “I contratti, il tecnico e la società. Ma prima Rocco vuole la salvezza”. Sommario: “Non mancano le questioni da affrontare al patron viola che presto sarà in Italia. Tanti i temi sul tavolo. La priorità rimane una classifica tranquilla al più presto. Si sta già lavorando al futuro per uomini e donne”. In taglio basso: “Callejon, il crollo della punta spagnola: l’ex Napoli si è svalutato del 74%”. A pagina 5: “Infortuni e rischio virus, il rebus degli arruolabili”.