La Nazione: Commisso e la telefonata a Montiel quando ancora era in campo

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Montiel al 112′, viola agli ottavi“. In apertura all’interno, la cronaca della partita di ieri: “Il jolly di Montiel rianima la Fiorentina”. Poi leggiamo: “La dedica di Tofol: “Il gol è per il presidente”. Sottotitolo: “Commisso gli ha telefonato quando era ancora in campo: “La vittoria vale molto, abbiamo vissuto dei momenti complicati”. Infine troviamo: “Prandelli in silenzio per Diego”. L’allenatore spiega: “Non è il caso di analizzare la nostra partita. Ho giocato contro di lui quando non era in forma e feci persino una bella figura. Mai sentito un compagno di squadra parlare male di Maradona“.

