La Nazione: Commisso e Pessina, che intesa

In prima pagina della cronaca di Firenze de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Centro sportivo viola, Pessina e Commisso ritrovano l’intesa“. All’interno della cronaca di Firenze viene ripreso e approfondito il tema: “Centro Sportivo, pace fatta. A settembre il via libera”.

In prima pagina dell’inserto sportivo troviamo: “Quanta rabbia: Vlahovic c’è”. A pagina 4 leggiamo: “Mercato e rabbia, Vlahovic cerca spazio”. A pagina 5 invece c’è: “Quanti ex al veleno, stai attenta Fiorentina”. In taglio basso: “In ritiro a Montecatini”.