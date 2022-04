La Nazione: Commisso e una cena a New York con mille progetti

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola svaniti che succede?”.

A pagina 2, pezzo di apertura: “Colpiti, affondati e umiliati”. Sottotitolo: “Black out Fiorentina, il meccanismo si è inceppato Adesso il sogno Europa diventa molto più complicato. Quattro schiaffi in casa Ancora una figuraccia”. In taglio basso: “Alé viola alé alé”. Ma la Viola c’è ancora?”.

A pagina 3 troviamo le pagelle della gara: “Sottil e Igor, gli unici da 6 Sprofondo rosso per gli altri”. C’è poi il commento, intitolato: “Quegli equilibri diventati fragili”.

A pagina 4 le dichiarazioni: “La rabbia di Italiano “Gara buttata al vento Ma ora non molliamo”. E ancora: “Il tecnico viola amareggiato: “Giusto perdere partite come questa” E sulle scelte: “Volevo dare minuti a chi non giocava da un po’”. Di spalla: “Biraghi volta pagina “Dobbiamo subito pensare al Milan“.

A pagina 5 c’è: “Rocco-Infantino, sorrisi e pallone Cena a New York con mille progetti”. Sommario: “Commisso e il numero uno della Fifa a confronto in un locale di Manhattan: quanto futuro sul tavolo Dalla regolamentazione degli investimenti alla giungla delle procure. Poi i complimenti al Viola Park”. Di spalla sul mercato: “Castrovilli ai box Spunta Luis Alberto“.