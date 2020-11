La Nazione: Commisso potrebbe dare il via alla svolta tecnica

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo: “Fiorentina in lockdown“. All’interno sulla partita dell’Olimpico leggiamo: “La Fiorentina è in stato confusionale”. Il punto di vista dopo la brutta sconfitta di Roma: “Squadra fragile e impaurita: troppi colpevoli”. E intanto si torna a parlare di sostituti di Iachini: “Da Sarri a D’Aversa, è tutto possibile”. Sottotitolo: “Barone e Pradè in stretto contatto telefonico con gli Stati Uniti. Commisso potrebbe dare il via alla svolta tecnica (anche se Montella è ancora sotto contratto). Prandelli una scelta romantica”.

0 0 vote Article Rating