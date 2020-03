La Nazione: Commisso shock

In prima pagina de La Nazione, c’è il titolo: “Commisso choc: “Ci sono 10 viola contagiati“. A pagina 8 della cronaca di Firenze troviamo: “Solidarietà, dalla Fiorentina 500mila euro”. A pagina 3 dell’inserto sportivo l’apertura è per: “Rabbia Commisso: “Ci sono 10 contagiati”. In taglio basso: “Iachini: “Bene rinviare l’europeo, alleno i giocatori via telefono”. Poi leggiamo: “Seba Frey ha 40 anni: “Fui colpito da un virus che mi mise KO. I francesi vi ammirano”. Infine la curiosità: “Vlahovic sfida Izzo del Torino a Fifa 20 dal divano: “Ha paura”.