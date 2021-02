La Nazione: Commisso spara a zero

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione sulla Fiorentina leggiamo questa mattina: “Astori, un male quasi impossibile da scovare”. A pagina 6 invece c’è: “Commisso spara a zero su Franchi e Mercafir”. A pagina 7 ancora su Astori: “Verso la sentenza, a tre anni dalla tragedia. Depositata la superperizia, Galanti spera”.

In prima pagina dell’inserto sportivo invece leggiamo: “Caro Dusan, non ti vendo“ le parole sono quelle del presidente della Fiorentina. A pagina 2 ripreso il tema della prima: “Commisso, i tifosi e il pupillo Dusan: “Vlahovic rifiorito, non lo vendo”. A pagina 3 c’è: “Mercato finito, Callejon rimane. Si rivede Rosati”. In taglio basso: “I nuovi in gruppo. Pulgar: prove da regista”.