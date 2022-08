La Nazione: Conference call, parla Sottil

Si parla di Fiorentina nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Tuoni e fulmini, due lampi viola”. Sommario: “Fiorentina super nel primo tempo, poi il calo: Twente ko”.

A pagina 2 si legge: “Conference call, parla Sottil”. Sommario: “Ottimo primo tempo, poi il calo fisico nella ripresa. Viola dai due volti, ma l’impresa di coppa è possibile. Twente ko, super Ricky. Segnano Nico e Cabral”.

A pagina 3 spazio alle pagelle: “Sulla fascia brilla un esterno vero. Nastasic resta con il cerino in mano”. Sommario: “Amrabat fra i migliori: ordine e intensità in chiusura. Cabral si sblocca e sfiora la doppietta personale”. Di lato: “Un’ora di calcio, ma il futuro è ancora in ballo”.

A pagina 4: “«Un approccio super Il risultato è buono E tante grazie a Jans»”. Sommario: “L’allenatore è soddisfatto per il comportamento della squadra. E risponde con una battuta pepata al tecnico degli olandesi”. In taglio basso: “Bajrami, Barak, Kocku: scelta in arrivo”.