La Nazione: contatti già avviati tra Belotti e la Fiorentina

“Nuovo bomber, canta Belotti”, titola così l’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, in merito alla Fiorentina. Sommario: “Contatti già avviati con la punta granata”.

A pagina 2 si legge: “Belotti e Jovic più di Pinamonti. Dodò, blitz dello Shakhtar a Firenze”. Sommario: “Il Gallo torna ad avvicinarsi alla maglia viola mentre il Real spinge per il serbo (ma non per Odriozola). Capitolo regista: apertura ’netta’ dell’Inter per Sensi. Il giocatore però vorrebbe evitare il prestito”.

A pagina 3: “Da 60 a 76 milioni di euro. Ora c’è da ridurre le uscite”. Sommario: “Il monte ingaggio viola è cresciuto. I nodi da sciogliere e le parole di Commisso”.