La Nazione: Corri Brekalo e spunta De Pena

In prima pagina sull’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Esterno viola, corri Brekalo“. A pagina 4 l’apertura è per: “Esterno d’attacco, c’è un’altra idea. E con Skhiri spunta De Pena“. Sottotitolo: “Venti giorni alla fine del mercato. Da Milenkovic a Orsolini, tutte le operazioni che coinvolgono i viola”. Sulla partita di domani: “Il primo dubbio della stagione è in difesa, ma Pezzella spinge”. A pagina 5 invece c’è: “Callejon ricomincia dal 7, è lui la prima freccia viola”. Sottotitolo: “Lo spagnolo torna alle origini e stavolta raccoglie il testimone da Ribery Al Napoli con questo numero fece “dimenticare“ i predecessori Lavezzi e Cavani“. In breve: “Al Franchi i tifosi viola ricordano Valter Tanturli. C’è anche lo striscione del suo Vieusseux”.