La Nazione: Corsa a Belotti…ma occhio a Ibrahimovic

In prima pagina su La Nazione si parla di mercato per la Fiorentina: “Corsa al Gallo. Occhio a Ibra”. A pagina 4 dell’inserto sportivo ripreso il tema della prima: “Caccia a Belotti, secondo assalto. Piatek piace e Ibra è la sorpresa”. Di spalla: “Boateng torna alla Fiorentina. Niente riscatto”. In taglio basso: “Pezzella il richiamo della Liga. Vertonghen alternativa concreta”. A pagina 5 invece troviamo: “Iachini sotto esame: incentivo o rischio?”. Di spalla: “Settore giovanile, se ne va anche Comotto”. In taglio basso: “Fiorentina Women’s, Agard firma col Milan”.

