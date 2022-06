La Nazione: Count down per i primi annunci

Sul QS de La Nazione, in apertura: “La settimana degli annunci”. A pagina 2, in taglio alto: “Primi due annunci, il conto alla rovescia. Jovic e Mandragora aprono la lista” e in sommario: “Venerdì l’apertura del mercato: il club ha già in ponte le mosse principali. E poi in base alle partenze…”. In taglio basso: “Terracciano resta in pole. Opzione Gollini” e in sommario: “Il Toro chiede troppo per Milinkovic-Savic ma punta Dragowski”. A pagina 3 “Che intreccio con Empoli. Al centro c’è Zurkowski” e in sommario: “La Fiorentina è interessata a Bajrami, Parisi e Viti: trattative possibili Il centrocampista polacco non è stato riscattato dal club azzurro, ma…”.