Nell’inserto sportivo de La Nazione, in prima pagina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Iachini confermato, ma De Zerbi è in pole se c’è la rivoluzione”. A pagina 3 viene ripreso e approfondito il tema allenatore per la prossima stagione: “Da Iachini a Iachini, in mezzo spunta De Zerbi”. In taglio basso invece trova spazio la campagna Forza e Cuore: “Raccolta viola finita a 872.417 euro”.