La Nazione: Da Iachini…a Piatek, il lungo luglio della Fiorentina

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rocco-arbitri, guerra del VAR”. A pagina 4 l’apertura è per: “Commisso-arbitri, la battaglia continua”. In taglio basso: “Serve una figura di raccordo, la Fiorentina ora ci pensa”. A pagina 5: “Anche Ribery è umano: “Va gestito meglio”. A pagina 6 si parla di mercato: “Da Iachini a Piatek: il lungo luglio viola”. In taglio basso: “Vlahovic fuori per due turni, ma niente ricorso. Con Sassuolo e Parma Cutrone si gioca il futuro”.

