La Nazione: Da intoccabile a regista part-time

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina e di un giocatore in particolare: “Vai Amrabat, devi rialzarti”. A pagina 4: “Da intoccabile a regista part-time: Amrabat deve riconquistare tutto”. In taglio basso: “Vlahovic sfida Ibrahimovic, e la corsa al gol diventa una… scommessa”. Di spalla: “Commisso in arrivo, domenica al Franchi?”. A pagina 5: “Illogico y Animal: perché Edmundo era innocente”. Di spalla: “Ribery squalificato, in tre sono in lotta per una maglia”. A pagina 6 si legge: “Firenze, ricordi? Riecco il ‘nemico’ Gasp”.