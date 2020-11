La Nazione: Da Sarri ad Aquilani, le ultime 48 ore di voci

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “C’è l’intesa con Prandelli“. “A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “Prandelli, c’è l’intesa. Rocco deve dare l’ok”. In taglio basso: “Il complicato esercizio di difendere Iachini. Ma comunque vada, Beppe merita rispetto”. A pagina 3 troviamo: “Da Sarri ad Aquilani, ultime 48 ore di voci”. In taglio basso: “Parma e la festa di Venuti. Sono 50 le sue presenze in A”. A pagina 4 si cambia argomento: “La bolla blocca i nazionali viola”. A pagina 5 infine c’è: “Il Flamengo chiede lo sconto per Pedro gol”.

