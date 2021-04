La Nazione: Dal direttore tecnico alle trattative per l’allenatore, ecco quali sono i piani di Commisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Solo Vlahovic, c’è da soffrire“.

A pagina 2 sul match di ieri: “I miracoli non bastano più“. In taglio basso le pagelle “Portierone saracinesca, anche se la difesa balla ancora“. A pagina 3 invece c’è: “Che distrazione. Viola in campo solo un tempo“. Di spalla il commento: “Basta soffrire è il momento di cambiare“. A pagina 4 le dichiarazioni: “Iachini non molla, “Potevamo vincerla“. Di spalla c’è Kouame che dice: “Grande delusione, noi sempre in partita. Ma ora pensiamo alle prossime gare“. A pagina 5 infine: “Salvezza e poi avanti sul futuro” Ora Commisso apre l’agenda viola”. Sottotitolo: “Il numero uno del club da ieri in città. Sul finale di stagione: “I ragazzi sanno che non si può scherzare”. Dal direttore tecnico (Marcello Lippi?) alle trattative per l’allenatore: ecco quali sono i piani di Rocco”.