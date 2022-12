La Nazione: Dall’Atalanta alla Fiorentina (via Modena), ecco il nome nuovo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Nico & affari è subito 2023”.

L’apertura a pagina 2 è per: “Rebus Gonzalez da oggi la verità Ma c’è ottimismo”. Sottotitolo: “L’argentino dovrebbe allenarsi in gruppo Contro il Monza possibile vederlo in panchina”. In taglio basso sul mercato: “Cittadini, dall’Atalanta a Firenze (via Modena)”.

A pagina 3 invece c’è: “Jovic alle spalle di Kouame Prove di intesa in attacco”. Ovvero: “Con il cambio di modulo, Italiano sta valutando nuove coppie offensive E l’ivoriano sembra avvantaggiato su Cabral, con Luka ‘trequartista’”. Di spalla: “Venuti, niente rinnovo a giugno Potrebbe andarsene in anticipo”.