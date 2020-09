La Nazione: De Paul in pole

Nell’inserto sportivo de La Nazione, l’apertura è dedicata al mercato questa mattina: “Torreira, sorpasso del Toro. De Paul in pole”. In taglio basso il programma del numero uno viola: “Commisso a Firenze tra una settimana. Mercato e stadio i temi più caldi”. A pagina 5 invece il volto nuovo: “E Bonaventura è già in clima Fiorentina”. A pagina 7 infine leggiamo: “Fiesole-Fiorentina, accordo per il giovanile”.

