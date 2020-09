La Nazione: De Paul torna un obiettivo, Pradè prepara l’offerta

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo: “A fari spenti su Chiesa”. A pagina 6 l’apertura è sul mercato: “Chiesa futuro in bilico, la Roma in pressing”. Sommario: “In entrata: l’affare Torreira si complica, il Torino fa sul serio. De Paul torna un obiettivo e Pradè prepara l’offerta”. A pagina 7 si parla dell’amichevole di ieri: “Doppio Kouame e Ribery. Viola, quanti esperimenti”. In taglio basso: “Il flipper di FR7, il 10 di Amrabat. Lirola e quella toppa a sinistra”. Ovvero: “Partita semplice per i viola. Tanti assenti, ritmo lento. Un difetto per l’ex Verona? La squalifica per l’esordio”. A pagina 8 invece c’è: “La Fiorentina femminile strappa il derby più difficile”.

