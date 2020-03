In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Dietrofront al Friuli di notte“. All’interno si parla del prossimo appuntamento della squadra gigliata: “Sliding doors viola”. Pericolo giallo per alcuni giocatori: “Nervi saldi, occhio ai cartellini gialli Da Chiesa a Vlahovic: rischiano in 5”. Infine troviamo la ricorrenza: “Due anni senza Astori”.