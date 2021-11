La Nazione: Difensori viola senza pace, un altro KO

Nell’inserto sportivo de La Nazione, oggi in edicola, leggiamo a pagina 2 “Fiorentina-Milan come al Monopoli. Kessie vale Dusan, svalutation Tata”. Sottotitolo: “Viaggio nel profilo finanziario delle due società. Il prezzo della rosa rossonera quasi doppio di quello viola Il tesoro della cessione di Lafont ha aiutato il bilancio di Commisso. I casi Donnarumma e Calhanoglu“. Di spalla il mercato: “Pressing su Alvarez. Callejon può partire”. In taglio basso: “Difensori senza pace: anche baby Lucchesi finisce k.o.”.

A pagina 3 leggiamo alcune interviste fatte ai doppi ex di Fiorentina e Milan: “Carobbi “Attaccare alto? Meglio evitare. Il Milan è forte in ripartenza. E in difesa terrei Pulgar“. E anche: “Fuser: “Star Vlahovic. Ma a vincere sarà il gruppo. I rossoneri? Ho Firenze nel cuore”.