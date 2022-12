La Nazione: Doppia chance viola

In prima pagina sul QS de La Nazione troviamo un titolo sulla Fiorentina: “La Fiorentina a porte aperte”.

A pagina 2 “Cabral e il rischio dei box. Così cambia l’attacco viola” e “Cittadini, la doppia chance viola. Gollini legato al k.o. di Maignan”. A pagina 3 “Fine anno a porte aperte, oggi test con la Primavera”.

Un estratto di un articolo: “Cosa fare con Cabral, brasileiro in panne anche nelle ultime amichevoli, per risolvere il dubbio che dura da un anno? In sostanza: Arthur ha i mezzi per sintonizzarsi su quello che gli chiede Italiano? E’ il momento di decidere, rinviare non avrebbe senso. La scelta per la Fiorentina ha anche un risvolto legato all’immagine e alla sapienza delle scelte fatte per riprendere colore in attacco dopo la cessione di Vlahovic, essendo arrivato Cabral per 16 milioni dopo la partenza di Dusan…”