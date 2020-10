La Nazione: Doppio colpo, Fiorentina più forte

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sul mercato della Fiorentina: “Doppio colpo Viola più forti“. All’interno dell’inserto viene ripreso il tema della prima: “Quarta e Callejon: il doppio sì in 24 ore”. Sottotitolo: “Il River Plate pronto a liberare il difensore (10 milioni più bonus), l’esterno ex Napoli arriva a costo zero. Chiesa-Juve avanti tutta”. Quanto alla formazione che vedremo domani in campo: “Pezzella è quasi out, Ribery sempre in forse”. Infine leggiamo: “I sette giorni di Rocco”.

0 0 vote Article Rating