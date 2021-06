La Nazione: Dragowski-Silvestri, si decide in una settimana

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Gattuso style, ecco le regole”. All’interno l’apertura è per: “Le regole di Gattuso, più di un allenatore”. Sottotitolo: “Colloqui personali con tutti i dipendenti al centro sportivo. Con un obiettivo: fare gruppo. Anche se la squadra sarà più “isolata”. Sul mercato leggiamo: “Sprint su Oliveira (Porto), Conti vede Firenze”. Sottotitolo: “Il presidente dei portoghesi apre alla cessione del centrocampista: “Nei prossimi giorni può partire”. L’ex Milan arriverebbe in prestito”. Ancora mercato con: “Drago-Silvestri, si decide in una settimana”.