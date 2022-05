La Nazione: Due nerazzurri per Italiano

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Due nerazzurri per Italiano“.

A pagina 6 viene ripreso il tema della prima: “Sensi e Gagliardini, doppia opzione E per la difesa spunta Romagnoli“. Sottotitolo: “Castrovilli fuori gioco, Torreira quasi con le valigie: in caso di addio si punterebbe sui due interisti La retroguardia potrebbe essere puntellata col capitano rossonero (che è in scadenza di contratto)”. In taglio basso: “Da Kokorin a Benassi: i casi spinosi”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Tuffi, baci e sogni di gloria Come mi carico le batterie”. Sottotitolo: “Piatek a Ibiza, Pulgar e Torreira in Sudamerica. Ma c’è chi lavora o resta in città”.