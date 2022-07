In apertura sulla pagina sportiva de La Nazione, un titolo dedicato a quella che sarà la sfida per un posto in avanti tra i due attaccanti della Fiorentina “Jovic-Cabral primo duello”.

All’interno “Jovic o Cabral? Italiano accende il primo 4-3-3”, “Pulgar e Drago aprono la ’fase due’ del mercato”, “Viola Park, tifosi e Rocco I punti fermi di Barone”, “Abbonamenti a quota 10mila: ritmo da record”.