La Nazione: E dopo l’Europa…Lo Celso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “C’è Lo Celso per sognare”.

A pagina 4 l’apertura è sul mercato dei viola: “Stand by Milenkovic Lo Celso dopo l’Europa”. Sottotitolo: “Il difensore serbo dovrà tornare a incontrare il club: si valuta il rinnovo Mercato in entrata. L’argentino in vantaggio su Bajrami. Ma prima la Conference”.

A pagina 5 leggiamo: “Viola, esame di maturità Test col Betis: addio estate”. Sottotitolo: “Ultima amichevole a Siviglia (ore 21). Che sfida contro gli ex Joaquin e Pezzella Italiano punta sul tridente Sottil-Cabral-Gonzalez, in dubbio Milenkovic“. Di spalla il pezzo di Benedetto Ferrara: “Ciao ciao, amico Verdù Meritavi di più Firenze ti rimpiangerà”.