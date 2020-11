La Nazione: E ora il Barcellona è pronto a fare sul serio per Pezzella

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La scommessa di Prandelli“. A pagina 4 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Prandelli scommette: per sempre in viola”. In taglio basso: “E Cesare incorona Re Franck: “Sa leggere il gioco prima di tutti”. A pagina 5 uno sguardo alla squadra in vista del prossimo impegno di campionato: “Quarta, rientro in extremis. Volo e partita in 48 ore”. In taglio basso: “Duncan non vuole restare indietro; deciso a riconquistare il suo spazio”. E anche: “Pezzella fra l’infortunio, il rinnovo e il mercato. E ora il Barcellona è pronto a fare sul serio”.

0 0 vote Article Rating