La Nazione: E Ribery cambia… casa

Sulle pagine del QS de La Nazione c’è il titolo in taglio centrale: “Dopo il futuro Ribery cambia abitazione e va in centro”. A pagina 4 “Amrabat, quei blitz ‘segreti’ a Firenze”, mentre in taglio basso “Indovina chi viene a cena al Forte: Barone e Pradè incrociano Spalletti”. A pagina 5: “Chiesa, rebus rinnovo e incognita mercato”, “Ribery cambia casa. Andrà ad abitare in centro storico” e “Castrovilli, problemi fisici: ancora in panchina”.

