Sulle pagine del QS de La Nazione, spazio per la Fiorentina in apertura: “Borussia e Rapid finiscono k.o. Viola da Europa”. A pagina 7: “Fiorentina formula Europa: gol e applausi”, in sommario: “I viola vincono l’International Cup battendo Borussia Dortmund e Rapid Bucarest. E Mutu: ‘Io allenare a Firenze? C’è tempo’”. In taglio basso: “Zurko e Maleh, inizia il mercato”. A pagina 8 “Cuore di leader e capitano: è il Mondiale di Amrabat”.