La Nazione: Ecco la fase due per Belotti

Sulle pagine de La Nazione si parla di Fiorentina in prima pagina: “Belotti-viola, via alla fase 2”. A pagina 4: “Belotti e i viola, sia già in piena fase 2”. In taglio basso: “Commisto-day: c’è attesa per le verità di Rocco”. Sulla destra: “Milan badelj ha deciso: giocherà in Russia”. A pagina 5: “Guagni, tentazione Spagna. Ora c’è l’Atletico”.

