La Nazione: Ecco la svolta dopo il flop

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Rigori flop ora la svolta”.

A pagina 2 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Flop rigori, un caso da risolvere”. Sottotitolo: “Tira chi se la sente”, ma gli sprechi sono stati troppi. Promosso Gonzalez? “Quando c’è tocca a lui”. In taglio basso: “Jovic, stop in Nazionale dopo il no a Italiano“.

A pagina 3 leggiamo: “Kouame, la sliding door Da partente a centravanti”. Ovvero: “Un’estate con la valigia e poi il tweet della Fiorentina che lo confermava Il grande impatto a Moena e la volontà progressiva di giocarsi le chances”. Di spalla il commento: “Ora l’ex predestinato rivuole il posto fisso Quarta, che sorpresa”.