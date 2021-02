La Nazione: Enigma Ribery. Più assenze o colpi di genio?

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di uno dei motivi della crisi della Fiorentina: “Leader cercasi: corri, Castro“. A pagina 4 si legge: “Castro, chiamata urgente per il numero 10″. Nel sommario: “I problemi della squadra e il centrocampista che ancora non si è trasformato in leader. La formazione: FR7 ko, niente Spezia“. In taglio basso: “Kokorin prova a sognare”. E ancora: “Vlahovic ‘vede’ Kean“. A pagina 5: “Enigma Ribery. Più assenze o colpi di genio?”. Nel sommario: “Franck è il convitato di pietra di una squadra che avrebbe necessità delle sue giocate vincenti”.

