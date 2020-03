In prima pagina del QS di oggi c’è: “Virus viola. Altri 3 casi“. A pagina 4 altro titolo: “Contagiata mezza Sampdoria. Positivi anche Cutrone e Pezzella”. A pagina 5: “Viola, altri 3 contagiati e 50 in quarantena”. In basso c’è: “E Dusan appare in diretta social”. A pagina 6 si legge: “Europei rimandati: i viola che ci guadagnano”. In basso altro titolo: “Mercato, addio luglio”.