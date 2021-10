La Nazione: Finiti gli alibi per Vlahovic

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Delusione DV9, finiti gli alibi”. Sommario: “Momento delicato, l’attaccante nel mirino”. A pagina 4 si legge: “Fiorentina, dubbi e paure. La squadra è con Vlahovic”. Sommario: “I timori dei giocatori per il clima ostile all’attaccante. Messaggio di pace del club?”. In taglio basso: “’Troppa sincerità è letale’, il pericolo delle parole giuste” e “Trasparenza prima di tutto, la verità non diventi un alibi”. A pagina 5: “Cambio continuo, otto formazioni per otto partite”. Sommario: “Mai lo stesso ‘undici’ dall’inizio del campionato. Ricerca di equilibrio attraverso le rotazioni”. Di lato: “Subito in campo. E i sudamericani già si scaldano”.