La Nazione: Fiorentina a 33 giri

“Viola a 33 giri, dirige Italiano”. Titola così, in riferimento alla Fiorentina, l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Già 32 le formazioni diverse. E domenica si replica”, questo il sommario.

A pagina 4: “Un gruppo di lavoro per lo stadio. E il sindaco chiama la Fiorentina”. Sommario: “Nardella: «Mi sono sentito con il dg, Barone. Ci vedremo la prossima settimana per andare avanti insieme» La possibilità di giocare nell’impianto durante i lavori e quella di portare le partite ’in casa’ in campo neutro”.

A pagina 5: “Cambiare sempre per non cambiare E domenica si suonerà la 33esima”. Sommario: “Italiano ha mandato in campo 32 formazioni diverse in 32 gare. Biraghi il più utilizzato, Koko e Rosati i meno”. Di lato: “Bonaventura c’è, squalifica ridotta. Dubbio Odriozola”.

A pagina 6: “Scossa Milenkovic: «Torniamo a vincere E faremo grandi cose»”. Sommario: “Il difensore serbo presenta la sfida col Bologna di Mihajlovic «Contro Sassuolo, Juve e Verona meritavamo molto di più»”.