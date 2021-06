La Nazione: Fiorentina a ritmo di fiesta

In prima pagina sull’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Gonzalez & Co, ritmo di fiesta”. A pagina 8 apertura sul mercato: “Guedes, il Valencia fa lo sconto. Nuova difesa: sarà rivoluzione”. In taglio basso leggiamo: “Erick Gutierrez, mi manda Lozano. Il messicano piace ai viola”. Di spalla: “Quattro viola in Copa America”. A pagina 9 invece leggiamo: “Gli esami di Rino, chi si gioca tutto durante il ritiro”. Sottotitolo: “Da Callejon a Kokorin, da Benassi a Kouame. Gattuso deciderà il loro destino soltanto a Moena”. Infine c’è sulla Primavera: “Regalo Juve, baby viola salvi”.