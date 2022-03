La Nazione: Fiorentina a secco di gol

“Viola a secco, c’è sete di gol”. Titola così, in riferimento alla Fiorentina, la prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione. Sommario: “La Fiorentina prima e dopo Vlahovic: in calo tiri, reste e punti”.

A pagina 4 si legge: “Il gioco c’è sempre, manca cinismo E intanto calano sia i gol che i punti”. Sommario: “Piatek si è fermato dopo una partenza sprint, Cabral fatica ad inserirsi e gli esterni non pungono L’analisi della squadra prima e dopo l’addio di Vlahovic: sono tutti numeri con il segno negativo”.

Di lato: “Ritorno al ribasso. Servono due vittorie con Empoli e Napoli”. In taglio basso: “Classe e giocate: Ikoné, talento da assolvere”.

A pagina 5: “Duncan, le origini, i razzisti «Il calcio mi rende felice»”. Sommario: “Il centrocampista si racconta: «Italiano tipo tosto, non amo il Fantacalcio» E sugli insulti dagli spalti: «Senza punizioni esemplari non finiranno mai»”. Di lato: “Dieci nazionali viola a caccia dei mondiali. E Torreira sfida Pulgar”. In taglio basso: “Pista brasiliana, interessa Luan”.