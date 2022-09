La Nazione: Fiorentina, cambi in vista

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Cura Italiano cambi in vista”.

A pagina 4 leggiamo: “Il gol di Italiano, integralista a metà E ora un’evoluzione del modulo”. Sottotitolo: “La smazzata contro il Verona ha inaugurato un periodo di novità per migliorare la profondità del gioco Il segnale di Kouamé centravanti e il centrocampo adattato: ora l’obiettivo di recuperare Cabral e Jovic“.

A pagina 5 invece c’è: “La reunion sudamericana Bati a cena con Torreira“. Ovvero: “L’ex centrocampista viola era al Franchi per il match Fiorentina-Verona Dopo la partita la serata in un locale, presenti anche Nico Gonzalez e Quarta“. Di spalla: “Nazionali, in sei con la valigia Nico: convocazione last minute”. In taglio basso: “La squadra si ritroverà giovedì. Milenkovic e Gollini, infortuni da valutare”.