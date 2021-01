La Nazione: Fiorentina e Cagliari, i contatti per uno scambio

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sui viola: “Un successo antistress“. A pagina 2 sul match col Cagliari: “Fiorentina, vittoria che vale tutto”. In taglio basso le pagelle: “Martinez Quarta una sicurezza, Caceres torna confusionario”. A pagina 3 il commento: “Un lampo di calcio e la Fiorentina rinasce”. A pagina 4 il mercato: “Eder, ecco la soluzione last minute”. Sottotitolo: “In attesa della risposta della Lazio per Caicedo riprende quota la candidatura dell’ex di Samp e Inter. Ripresi i contatti con il Cagliari per lo scambio Duncan-Pavoletti. Ma sul centrocampista c’è il Verona“. A pagina 5 invece c’è: “Prandelli è il primo tifoso: “Devo essere più lucido”. In taglio basso la Supercoppa femminile: “Juventus super, viola a testa alta”.

0 0 vote Article Rating