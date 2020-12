La Nazione: Fiorentina, i consigli per gli acquisti

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo un titolo sulla Fiorentina, incentrato sulle vicende di mercato: “Caicedo-Piatek, si può fare“. A pagina 2 in apertura viene ripreso il tema della prima: “Caicedo, Piatek, Zaza: consigli per gli acquisti”. Sottotitolo: “Il problema del gol e il mercato degli attaccanti che potrebbero entrare nel mirino del club. Il colpo più complicato resta Milik“. A pagina 3 invece troviamo: “Fiorentina, che limite dipendere da Ribery”. Sottotitolo: “Se FR7 fa la differenza, la squadra gira. Quando (come contro il Verona) non è in forma, in attacco manca la fantasia decisiva”. A pagina 5 infine leggiamo: “Milenkovic uomo di ferro dal futuro incerto”.

