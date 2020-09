La Nazione: Fiorentina, l’idea low cost

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo un titolo relativo al mercato della Fiorentina: “Callejon, idea low cost“. All’interno apertura per un’intervista: “Kouame sì, Dusan in prestito”: assist di Baiano”. Sul mercato invece c’è: “Federico e la formula bianconera E Callejon è più di una idea”. Commisso consola Dusan: “Rocco e la società: che abbraccio a Vlahovic”. A seguire troviamo: “La lettera di Commisso”. Infine contro la Sampdoria potremmo rivedere il pubblico allo stadio: “In mille al Franchi”.

