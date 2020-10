La Nazione: Fiorentina minimarket

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo questa mattina: “Fiorentina minimarket”. A pagina 2 l’apertura è per: “Visita, firma e insulti: l’addio di Chiesa”. In taglio basso: “Alle 17:42 è finita la sua avventura in maglia viola. E sul sito della Juve una presentazione da star”. A pagina 3 invece troviamo: “Il caso Fede spacca il mondo del calcio”. A pagina 4 resoconto di mercato: “Callejon, Quarta e Barreca: si chiude così”. Di spalla l’editoriale: “Chiesa, un affare solo per la Juve”. A pagina 5 invece c’è: “Come può cambiare lo scacchiere di Iachini”. In taglio basso: “Sono Josè, non Chiesa”. E infine: “Quarta e i saluti social”.

0 0 vote Article Rating