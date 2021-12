La Nazione: Fiorentina, ora c’è Nzola

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Viola, Ikoc’è. E ora Nzola“. Sommario: “Fiorentina, l’esterno ieri a Firenze per le visite mediche”.

A pagina 4: “La Fiorentina va all’attacco. Dopo Ikoné occhi su Nzola“. Sommario: “Contatti con lo Spezia per il prestito (con riscatto): prenderà il posto di Koko. E per il futuro si punta di nuovo su Scamacca. Sorpasso a Juventus e Inter“. Di lato: “Dagli ottavi Champions a Firenze. Jonathan è (anche) uno spot viola”.

A pagina 5: “Ikoné, primo giorno da (quasi) viola. Sorrisi, visite e poi un tour in città”. In taglio basso: “Squadra in vacanza, la ripresa sarà il 29”. Di spalla: “Saponara rassicura: ‘Ho solo un graffio'”.