La Nazione: Fiorentina, ora stai attenta alla classifica e guardati le spalle

In prima pagina de La Nazione di stamani troviamo: “Viola sconfitti dall’Atalanta, Rocco attacca“. In prima pagina del QS invece il titolo è: “Occhio Fiorentina, guardati le spalle”. A pagina 2 “Viola passo falso”, in basso le pagelle. A pagina 3 “Modulo attesa”; di spalla: “L’ironia viola e le frecciate di Commisso”. A pagina 4 c’è “Commisso punge in tv: ‘Certi commenti…’”, di spalla la Primavera: “Sconfitta a Roma, arbitro nel mirino”. A pagina 5 “Iachini e la causa del ko: ‘Sbagliati troppi palloni’”, e “Gasp la prende a ridere”.